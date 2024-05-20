МНС потребовало от банков сообщать о счетах белорусов, если туда пришло больше такой суммы

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Опубликовано: 20.05.2024 20:20 , Обновлено: 20.05.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси приняло постановление № 16 «О представлении банками сведений о наличии и реквизитах счетов физических лиц». Согласно документу, банки должны сообщать в МНС о счетах белорусов, на которые пришло больше установленной суммы.

Так, в МНС банки будут передавать информацию о наличии счета и его реквизиты, если сумма приходных операций по нему превысила 150 тыс. белорусских рублей за прошедший календарный год.

Данные запланировали передавать в виде электронного документа через систему передачи финансовой информации Национального банка. Срок предоставления - каждый год не позже 1 марта года, следующего за отчетным.

Если банки зафиксировали, что на счет белоруса за 2023 год поступило больше 150 тыс. рублей, эту информацию они должны передать в МНС не позднее 1 сентября 2024 года.

Как пояснили на Национальном правовом интернет-портале, в сумму приходных операций не включаются суммы по операциям, связанным с:

отменой ранее совершенных операций при использовании банковских платежных карточек (отмена списания из внешних систем банков, отмена снятия наличных в банкоматах, платежных терминалах, отмена платы за услуги банков),

возвратом денежных средств по ранее совершенным операциям с использованием карточки либо ее реквизитов,

перечислением начисленных банком процентов по условиям заключенных договоров,

предоставлением овердрафтного кредита, а также кредита путем зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физлица, неурегулированным остатком задолженности клиента,

операциями по обезличенным металлическим счетам с расчетом эквивалента приходных операций по счету по учетным ценам на драгоценные металлы, размещаемым на официальном сайте Нацбанка, и приходным операциям по временным счетам физических лиц, которые открывают для формирования уставного фонда вновь создаваемых организаций.

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Овердрафт - это форма кредитования, при которой с банковского счета можно списать больше денег, чем там есть на момент платежа. Схема работает следующим образом: банк определяет верхнее значение овердрафта - максимальную сумму, на которую можно “уйти в минус”.

Когда средства на счету заканчиваются, его владелец может продолжать проводить платежи в пределах этого верхнего значения. На сумму по этим платежам банк начисляет проценты.

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Само постановление пока не опубликовали, но известно, что оно вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Банк ВТБ объявил о том, что с 16 апреля 2024 года больше не будет оформлять с физическими лицами новые вклады в долларах и евро. Нововведение продлится как минимум год, сообщили в банке.

Один из банков предупредил белорусов об отказе от вкладов в долларах и евро. Когда?