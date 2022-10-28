В Нацбанке объяснили «консерватизмом» белорусов замедление инфляции

Опубликовано: 28.10.2022 12:23 , Обновлено: 28.10.2022

Национальный банк опубликовал статистику, как изменились цены и тарифы в Беларуси в третьем квартале 2022 года. Замедление инфляции там объяснили «консервативным поведением» белорусов.

В материале Нацбанка сказано, что снижению интенсивности инфляции содействовало 4 фактора. А именно:

укрепление белорусского рубля;

консервативное поведение отечественных потребителей;

замедление инфляционных процессов в России;

стабилизация цен на сырьевые и продовольственные товары на мировых рынках.

В то же время там подчеркнули, что в Беларуси сохраняется «проинфляционное воздействие продолжающейся перестройки производственно-логистических цепочек».

К тому же, отметил регулятор, инфляционные ожидания остаются повышенными.

Напомним, что, по данным Белстата за сентябрь 2022 года по сравнению с августом цены выросли на 0,9%. А вот в годовом выражении инфляция составила 17,4%. Это меньше, чем месяцем раньше, когда в Белстате насчитали 17,9%.

С начала года за 9 месяцев цены в Беларуси выросли на 14,8%.

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