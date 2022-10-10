Месячная инфляция в Беларуси ускорилась, а годовая замедлилась. Что подорожало?

📊 Анализ

Опубликовано: 10.10.2022 18:01 , Обновлено: 10.10.2022

Белстат опубликовал данные по инфляции в Беларуси за сентябрь 2022 года. По сравнению с августом цены выросли на 0,9%. А вот в годовом выражении инфляция составила 17,4%. Это меньше, чем месяцем раньше, когда в Белстате насчитали 17,9%.

С начала года за 9 месяцев цены в Беларуси выросли на 14,8%.

Однако продуктовая инфляция за сентябрь составила 1,5%. В годовом выражении цены на продукты в Беларуси выросли на 18,3%, а за 9 месяцев с начала года - на 14,4%.

По данным Белстата, в лидерах роста цен за сентябрь овощи (19,5%), фрукты (8,8%) и молочные продукты (1,6%).

В начале сентября премьер Роман Головченко прогнозировал падение цен на овощи.

“Урожай в этом году неплохой не только по зерновым — и по овощам. Поэтому сейчас мы ожидаем, что цены немного припадут, поскольку достаточно обильный у нас урожай”, - предположил Головченко.

Ранее Телеграф сообщил, что в Барановичах прокуратура возбудила уголовное дело против заместителя директора торгового объекта. Его обвинили в необоснованном повышении цены. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Все дело в том, что Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси.

Лукашенко обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». Исходя из этого потребовал «незамедлительное и жесткое реагирование на всех уровнях».

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву