В МАРТ назвали три причины замедления инфляции в Беларуси. А что заставило цены расти?

Опубликовано: 14.10.2022 13:33 , Обновлено: 14.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в своем свежем обзоре подтвердили, что в сентябре инфляция в Беларуси составила 17,4%.. И отметили , что рост цен в годовом выражении замедляется второй месяц подряд. Там назвали три основные причины.

В ведомстве считают, что на замедление роста цен в годовом выражении в августе и сентябре повлияли:

умеренная динамика цен в России — основном торговом партнере Беларуси: в РФ прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 14,3 процента в августе до 13,7 процента в сентябре;

укрепление рубля к корзине валют — на 4,7 процента в сентябре к июлю. В том числе к российскому рублю — на 5,7 процента за два месяца.

восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.

При этом там отметили, что в сентябре к августу продолжили расти цены на:

мясо и мясопродукты — на 1,2%;

молоко и молочные продукты – на 1,6%;

одежду — на 1,6%;

парфюмерно-косметические товары – на 3%;

табачные изделия — 0,3%;

тарифы на услуги высшего образования — 9,7%;

услуги горячего водоснабжения — 2,8%.

«На увеличение цен на отечественные товары оказывает влияние рост затрат (в настоящее время фиксируется инфляция издержек)», — добавили в ведомстве.

Ранее Телеграф писал, что Белстат опубликовал данные по инфляции в Беларуси за сентябрь 2022 года. По сравнению с августом цены выросли на 0,9%. А вот в годовом выражении инфляция составила 17,4%. Это меньше, чем месяцем раньше, когда в Белстате насчитали 17,9%.

С начала года за 9 месяцев цены в Беларуси выросли на 14,8%.

Однако продуктовая инфляция за сентябрь составила 1,5%. В годовом выражении цены на продукты в Беларуси выросли на 18,3%, а за 9 месяцев с начала года — на 14,4%.

Месячная инфляция в Беларуси ускорилась, а годовая замедлилась. Что подорожало?

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси.

«В стране сложилась напряженная ситуация с ростом цен на потребительском рынке. Инфляция значительно превысила прогнозный показатель и стала причиной снижения доходов граждан в реальном выражении. Это нивелирует действия правительства по повышению заработных плат и пенсий», — сказано в директиве.

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву