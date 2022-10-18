В Могилеве задержали директора компании за цены на мясо для школ и больниц

Опубликовано: 18.10.2022 09:20 , Обновлено: 18.10.2022

В Могилеве задержали директора коммерческой компании (общества с ограниченной ответственностью). Как утверждают в Комитете госконтроля, он перепродавал мясную продукцию по завышенным ценам в школы и больницы.

В КГКзаявили, что с 2020 по 2021 год мужчина перепродавал колбасу, полуфабрикаты, свинину, говядинау, мясо кур и другие продукты бюджетным организациям образования и здравоохранения «с оптовыми надбавками, которые превышают предельную надбавку, установленную законодательствомЈ.

«Причиненный государству ущерб в результате завышения организацией предельных оптовых надбавок составил более 18 тыс. рублей», — добавили в комитете.

Против директора возбудили уголовное дело.

Ранее Телеграф писал, что против двух руководителей торговой сети «Доброном» возбудили уголовное дело за повышение цены на колбасу, сыр и другие продукты.

КГК Беларуси возбудил дело за цены на «Доброном»

А 14 октября стало известно, что в отношении должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» возбуждено уголовное дело за «необоснованное предоставление скидок торговым сетям». Речь идёт о колбасе для торговых сетей.

КГК Беларуси возбудил дело за скидку на колбасу

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен.

Кроме того, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела:

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву