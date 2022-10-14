КГК Беларуси возбудил дело за скидку на колбасу

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Опубликовано: 14.10.2022 20:14 , Обновлено: 14.10.2022

Комитет государственного контроля (КГК)14 октября сообщил, что в отношении должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» воздуждено уголовное дело за "необоснованное предоставление скидок торговым сетям". Речь идёт о колбасе для торговых сетей.

В Комитете госконтроля Брестской области совместно с финансовой милицией решили, что предоставление скидок на колбасу работниками мясокомбината - это “противоправная деятельность”. И вот почему.

В КГК утверждают, что мясокомбинат с 2021 года по октябрь 2022 года предоставлял скидку торговым сетям на 10 и более процентов. При том, что сам производитель колбасы не имел права на ней зарабатывать более 10%, так как она относилась к социально-значимым товарам с уровнем рентабельности менее 10%. Таким образом, возможно, работники “Березовского мясоконсервного комбината” продавали колбасу в убыток предприятию.

В КГК [link href=“https://t.me/kgk_oficial/1184” rel=“noopener” target=“_blank”] уверены [/link], что в результате таких продаж мясоконсервному комбинату был причинен “ущерб в особо крупном размере на сумме более 500 тыс рублей”.

Впрочем, судя по уголовной статье, в КГК уверены, что сотрудники мясокомбината делали это неспециально. Поэтому Кобринский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК завел уголовное дело по ч.1 ст. 428 (служебная халатность) УК РБ.

Ранее Телеграф сообщил, что Барановичская прокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц птицефабрики «Дружба» за то, что они приказали работникам разделать цыпленка-бройлера и завысили на него стоимость.

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А в КГК Беларуси 12 октября сообщил о возбуждении нового уголовного дела за повышение цен. На этот раз — в Гомеле. По информации Госконтроля, он на протяжении года перепродавал госучреждениям овощи с оптовыми надбавками до 300%. При том, что максимально разрешенная надбавка — 30%.

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