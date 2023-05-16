В МНС предложили считать "любую деятельность" белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?

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Опубликовано: 16.05.2023 17:52 , Обновлено: 16.05.2023

Начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский 16 мая заявил, что в связи с подготовкой нового законопроекта "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности" практически любая деятельность физлиц в Беларуси, связанная с производством, оказанием услуг и продажей будет считаться предпринимательством.

Речь идёт о тех белорусах, которые сейчас работаю как самозанятые или ремесленники. При этом, как известно, авторы законопроекта вообще не видят будущего в ИПэшниках.

“Первое, что, наверное, самое важное — любая деятельность физического лица априори будет признаваться предпринимательской. Но самое главное — для данной категории физлиц регистрация в качестве предпринимателя не требуется”, - заявил представитель МНС.

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По его словам, новая налоговая система будет предусматривать, что белорусы смогут заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации.

“По сути существенно ничего не изменяется. Налогообложение вообще не затрагивается в данном законопроекте, поскольку лицо, как бы его не называли (лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации), он все равно будет, к примеру, плательщиком налога на профессиональный доход либо сбора за осуществление ремесленной деятельности”, - пояснил Андрей Ковалевский.

При этом власти намерены внести изменения и в Гражданский кодекс Беларуси. В нем указаны виды деятельности, которые не читаются предпринимательством, хоть и приносят доход белорусам. Список хотят сократить за счёт удаления оттуда агротуризма, ремесленничества, продажи собственной выпечки и меда, собственных овощей и даже картин на рынках.

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Однако сдачу в аренду жилья, гаражей и машиномест оставят в списке деятельности, которая не считается предпринимательством.

Полностью с планами МНС и других органов власти, участвующих в разработке нового закона о предпринимательстве, можно посмотреть тут:

https://www.youtube.com/live/V0pZ3yUHOxU?feature=share

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