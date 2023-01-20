МНС пообещало внести изменения в Гражданский кодекс Беларуси

Опубликовано: 20.01.2023 12:36 , Обновлено: 16.05.2023

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) намерено предложить изменения в Гражданский кодекс Беларуси. Об этом 19 января сообщил начальник управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

По его словам, просьбы о расширении списка видов деятельности, которые подпадают под профналог, поступают от населения. Однако они прописаны в Гражданском кодексе Беларуси.

“В планах Министерства по налогам и сборам анализировать эти обращения и прорабатывать с заинтересованными государственными органами. Планируется, что в текущем году после анализа пожеланий граждан в случае поддержки иными госорганами будут внесены предложения по корректировке Гражданского кодекса и расширении перечня видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход”, - сообщил чиновник.

Андрей Ковалевский напомнил, что уже сейчас белорусы могут оказывать услуги через интернет и платить профессиональный доход без регистрации ИП или юрлица. Но есть ряд ограничений в статье 7 закона от 30 декабря 2022 года №230-З “Об изменении законов по вопросам налогообложения”.

“Там предусмотрен абсолютно новый вид - фрилансерство. Что это значит? Физическое лицо выполняет работы либо оказывает услуги, при этом заказ и результат передаются с использованием интернета. Такая деятельность тоже может облагаться налогом на профессиональный доход. В первую очередь это ИТ-услуги, но не только. Это любая разрешенная для физлиц деятельность, которая ведется через интернет. Но если заказ на производство товаров нашел в интернете, а товары отправил заказчику почтой - это уже не то. Ключевое правило: заказ взят в интернете, результат передан через интернет”, - пояснил чиновник.