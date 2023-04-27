В парламент Беларуси поступил законопроект об индивидуальных предпринимателях. Что хотят изменить?

Опубликовано: 27.04.2023 12:13 , Обновлено: 27.04.2023

Совет Министров направил на рассмотрение Палаты представителей законопроект, предусматривающий ряд изменений в работе малого бизнеса в Беларуси.

В законопроекте, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале, предлагается внести изменения в Гражданский кодекс и Закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства».

Среди нововведений, предусмотренных законопроектом - создание Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет вести Министерство по налогам и сборам. Кого включат в новую электронную базу и кому из заинтересованных лиц предоставят к ней доступ, предстоит ещё определить Совмину.

Белорусским ИП хотят разрешить создавать коммерческие организации

Правительство также предложило разрешить физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями (ИП), создавать коммерческие организации. Госрегистрацию таких коммерческих организаций предлагается осуществлять в порядке, установленном действующим законодательством, но “с учетом некоторых особенностей”, расписанных в отдельном приложении на 30 пунктов.

В частности, коммерческую организацию предлагается разрешить размещать в жилом доме или квартире учредителя (однако осуществлять производственную деятельность непосредственно в этом жилом помещении без его перевода в нежилое по-прежнему запрещается).

Также законопроектом допускается не проводить экспертизу достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада при его внесении в уставный фонд коммерческой организации.

В законопроекте также подробно расписаны права и обязанности коммерческой организации, созданной ИП, а также поясняются нюансы налогообложения, включая случаи применения “нулевой” ставки налога на добавленную стоимость.

Отметим, что данный законопроект предлагался Совмином ещё осенью прошлого года. Однако тогда Александр Лукашенко отправил его на доработку, потребовав более четко прописать в законе, чем будут отличаться ИП, самозанятые и юрлица.

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А в начале этого года Лукашенко заявил, что реформа налогового законодательства в Беларуси, которая лишила ИП права на упрощенное ведение налогового учёта может привести к протестам индивидуальных предпринимателей.

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