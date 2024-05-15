Минэкономики озвучило перечень работ, которыми предложили разрешить заниматься белорусским ИП

Опубликовано: 15.05.2024 11:41 , Обновлено: 15.05.2024

Министерство экономики Беларуси в среду, 15 мая, озвучило новый перечень видов деятельности, которой предложили разрешить заниматься белорусам в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) после полноценного вступления в силу закона № 365-З. В документе, вынесенном на общественное обсуждение, также предложены перечни разрешённых видов деятельности для ремесленников и для самостоятельной профессиональной деятельности.

На Правовом форуме Беларуси выложили сам проект постановления Совета министров Беларуси «О предпринимательской деятельности» и его обоснование. Внести свои предложения по проекту можно до 25 мая 2024 года .

Так, в первом перечне, где оговорены виды деятельности, разрешенные для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя, то есть без смены статуса и перехода в юридическое лицо, фигурируют работы в самых разных сферах экономики:

сельском, лесном и рыбном хозяйстве (например, выращивание многолетних культур, лесозаготовка, разведение прочих видов животных),

обрабатывающей промышленности (например, производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, производство изделий из бумаги и картона, производство строительных изделий из бетона, ремонт электрического оборудования),

строительства (например, электромонтажные работы, санитарно-технические, штукатурные и прочие отделочные работы),

оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (например, розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами),

здравоохранения и соцуслуг (например, медицинская, в том числе стоматологическая, практика).

[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться на Правовом форуме Беларуси по ссылке. [/info_b]

В документе также представлен исчерпывающий перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. В этом списке - 81 пункт и во многом он повторяет тот список деятельности, предусматривающий сейчас уплату так называемого “профессионального налога”, который белорусам несколько лет назад предложили в качестве альтернативы ИП.

Что касается перечня видов ремесленной деятельности, то в нём оставили всего четыре пункта:

изготовление пряжи,

кузнечное дело,

художественная обработка и роспись изделий из дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры, предоставленных потребителем,

и самый обширный пункт - изготовление и ремонт, с десятком подпунктов (глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой; гужевых повозок, саней и детских санок; изделий, выполненных в лоскутной технике; изделий ручного ткачества, вязания, вышивки, валяния, кружевоплетения, макраме, плетения бисером; изделий, выполненных путем художественной обработки и росписи дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры; кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений; национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки; национальных музыкальных инструментов; предметов (их частей) из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева; художественных изделий из бумаги и папье-маше; шорно-седельных изделий традиционных национальных орудий лова рыбы).

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