До 8000 рублей с конфискацией. В МНС предупредили о наказании для белорусских ИП с октября 2024 года. За что?

Опубликовано: 06.05.2024 16:00 , Обновлено: 06.05.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) напомнило белорусам о грядущих изменениях в законодательстве в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности. Ведомство предупредило о штрафах, которые могут грозить с 1 октября 2024 года малому бизнесу за деятельность, которая до сих пор считалась вполне законной.

Разъяснения административной ответственности для белорусских предпринимателей от МНС в понедельник, 6 мая, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Там напомнили, что с 1 октября 2024 года в Беларуси вступит в силу Закон №365-З «“Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности”, обязывающий некоторых индивидуальных предпринимателей перейти в юридические лица к концу 2025 года или закрыть свой бизнес.

В МНС пояснили, что для того, чтобы оставить за собой статус индивидуального предпринимателя без перехода в юрлица белорусам нужно:

быть официально зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;

уведомить налоговую о применении особых режимов налогообложения (для самостоятельной профессиональной деятельности без нанимателя и без привлечения иных физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам) или для ремесленной деятельности);

получить разрешение районного исполнительного комитета на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в установленном порядке.

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В случае нарушения этих требований, которые прописаныв пункте 1 статьи 22 Гражданского кодекса Беларуси, с 1 октября 2024 года индивидуальная предпринимательская деятельность некоторых белорусов могут признать незаконной и привлечь к ответственности по части 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Если для физического лица максимальная санкция по этой статье - штраф от 20 до 50 базовых величин (то есть до 2000 рублей ), то для индивидуального предпринимателя – от 20 до 200 базовых величин (то есть до 8000 рублей сегодня). Кроме того, закон предусматривает возможность конфискации до 100% суммы дохода, полученного в результате “незаконной деятельности”, а также конфискацию “орудий и средств совершения административного правонарушения”, к которым могут отнести часть имущества предпринимателя.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси ещё не утвердил точный перечень видов деятельности, которой можно будет заниматься белорусским ИП без смены юридического статуса. Планируется, что свои предложения правительство вынесет на общественное обсуждение 15 мая, а окончательно утверждён данный список должен быть до 1 июля.

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