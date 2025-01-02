В МинЖКХ назвали 4 случая, когда устанавливать счётчики на воду в Беларуси "экономически нецелесообразно"

Опубликовано: 02.01.2025 10:27 , Обновлено: 02.01.2025

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси определили перечень случаев, когда установка приборов индивидуального учёта расхода воды "экономически нецелесообразна" или "технически невозможна". Соответствующий документ опубликовали в первый день 2025 года на Национальном правовом Интернет-портале.

Так, речь идёт о 4 случаях в жилищном фонде. Согласно постановлению Министерства ЖКХ №17 от 20 декабря 2024 года, которое вступило в силу 1 января 2025 года, первая ситуация связана со сносом жилых домов (если такое решение приняли местные власти).

Второй случай касается несоответствия жилья установленным санитарным нормам и правилам, а также решения о переводе такого помещения в категорию нежилого. Согласно документу, сделать это могут как местные власти, так и администрация индустриального парка «Великий камень».

Третий пункт – отсутствие в жилом помещении в общежитии, которое находится в обособленном владении и пользовании белорусов, подсобных помещений (кухни и санузла), оборудованных централизованным водоснабжением.

Последний случай, согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, касается жилых помещений маневрённого фонда. В них также устанавливать счётчики на воду “экономически нецелесообразно”, отметили в ведомстве.

[info_b]Жилое помещение манёвренного фонда – специальное жильё, которое предоставляется во временное пользование на условиях договора найма белорусам, выселенным из-за капитального ремонта или реконструкции, сноса здания, его непригодности для проживания вследствие ЧС и др. [/info_b]

Что по ценам на воду для остальных?

К слову, с началом 2025 года жителям Республики стоит приготовиться к повышению цен на услуги ЖКХ. Об этом заранее предупреждало профильное министерство. В соответствии с белорусским законодательством, изменение тарифов, их пересмотр и корректировка проводятся два раза в год — с 1 января и с 1 июня.

Точные суммы пока не называли, однако в Минском городском исполнительном комитете уже установили новые планово-расчётные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. На сколько сильно они отличаются от показателей 2024 года, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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