МАРТ поднял стоимость транспортировки природного газа в Беларуси. Как отразится на ценах на ЖКУ?

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Опубликовано: 26.12.2024 10:14 , Обновлено: 26.12.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подняло тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов в Беларуси. Посмотрели, на сколько вырос тариф и как это может отразиться на ценах за жилищно-коммунальные услуги для рядовых белорусов.

Новый тариф прописан а постановлении МАРТ №74, который был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 25 декабря. Если сегодня тариф на транспортировку тысячи кубометров газа составляет 22,27 рубля, то с 1 января 2025 года он вырастет на 5,4% - до 23,47 рубля.

По сути, это плановое повышение - предыдущее было в начале года - тогда тариф подняли почти на 6%.

Как отметило издание Office Life, после повышения этого тарифа можно ожидать и соответствующего роста цена на коммунальные услуги, ведь это увеличит затраты на транспортировку газа и государственного производственного объединения “Белтопгаз”, которое отвечает за поставку газа в жилой сектор и на предприятия страны.

Впрочем, о запланированном повышении стоимости ЖКУ власти предупредили белорусов заранее. Как сообщал Telegraf.news, ещё осенью в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что пересматривать и корректировать тарифы на ЖКУ планируют в начале года (с 1 января) и в середине (с 1 июня).

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Новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год уже утвердил, в частности, Минский городской исполнительный комитет. Судя по их данным, подорожание на различные услуги ЖКХ в следующем году составит от 6% до 42%.

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