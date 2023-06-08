Изменится ли дата увольнения белоруса, если он заболел? Ответили в Минтруда

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Опубликовано: 08.06.2023 13:54 , Обновлено: 09.08.2023

В Департаменте государственной инспекции труда Минтруда Беларуси рассказали, изменится ли дата увольнения работника, если он заболеет после написания заявления.

Речь идет об увольнении по статье 40 Трудового кодекса — расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию работника.

Как сказано в документе, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом нанимателя письменно за 1 месяц. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем подачи соответствующего заявления.

[info_b]Стоит отметить, что с согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллективном договоре, трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения.[/info_b]

Как отметили в департаменте, «если работник написал заявление об увольнении и заболел во время месячной отработки, это никак не влияет на дату его увольнения».

Там также подчеркнули, что в день прекращения трудового договора наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

Если же наниматель не может выдать трудовую книжку работнику из-за его отсутствия или отказа от ее получения, наниматель «обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте». Если ответа нет, то наниматель должен хранить трудовую книжку у себя.

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