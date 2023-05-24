Повысят ли зарплату белорусским бюджетникам в 2023 году? В Минтруда рассказали подробности

Опубликовано: 24.05.2023 15:23 , Обновлено: 24.05.2023

О том, стоит ли работникам бюджетной сферы ожидать в этом году повышения заработной платы, рассказала журналистам Наталия Павлюченко, первый замминистра труда и соцзащиты.

По ее словам, в целом на оплату труда бюджетников в 2023 году запланированы 15,6 млрд рублей (рост к 2022 году примерно на 16%), передает БелТА.

Павлюченко напомнила, что основной инструмент повышения зарплаты для работников бюджетной сферы – это увеличение базовой ставки. Так, с 1 января этого года она повысилась до 228 рублей. Ее дальнейшее повышение планируется до 231 рубля, в третьем квартале текущего года.

Чиновница рассказала, что реальный рост зарплаты у бюджетников за три месяца составил 3,1% при увеличении в целом по стране на 1,7%

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в первом квартале 2023 года белорусы получили рекордные зарплаты. Для большей убедительности он перевел их в доллары.

Такого не было 10 лет. Головченко объявил о рекордных зарплатах белорусов. А что у соседей?