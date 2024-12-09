Беларусбанк привязал срок некоторых кредитов к численности населения городов. Кому дал 4 года?

Опубликовано: 09.12.2024 10:06 , Обновлено: 09.12.2024

Беларусбанк привязал срок погашения задолженности по некоторым овердрафтным кредитам к численности населения городов и посёлков. Как следствие, теперь жители малых городов смогут погашать свои кредиты в два-три раза дольше, чем жители столицы или других крупных городов.

Более лояльные условия овердрафтного кредитования заработают уже с понедельника, с 9 декабря. Согласно объявлению, опубликованному на официальном сайте финансового учреждения, они затронут три кредита - “Няхай будзе”, “ПраЗапас” и овердрафт для работников бюджетных и сельскохозорганизаций.

[info_b]Овердрафт - это форма краткосрочного кредитования, которая позволяет владельцу банковской карты потратить больше денег, чем у него есть на счету, не обращаясь при этом за кредитом в сам банк всякий раз, когда нужны дополнительные средства. В Беларуси такие виды кредитов предоставляют многие банки, например, Альфа-Банк или Белагропромбанк. Однако, такой привязки срока погашения задолженности к численности населения по месту жительства клиента ни в одном из них до сих пор не было.[/info_b]

Как пояснили в Беларусбанке, теперь период возврата средств по этим трём кредитам будет напрямую зависеть от числа жителей населенного пункта, в котором зарегистрирован клиент. Вот какие сроки озвучили в банке:

Кредит “Няхай будзе” :

для городов и посёлков свыше 50 тыс. жителей - до 24 календарных месяцев, следующих за истечением срока предоставления кредита,

от 20 до 50 тыс. жителей - до 42 месяцев,

менее 20 тыс. жителей - до 48 месяцев.

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Кредит “ПраЗапас” :

свыше 50 тыс. жителей - до 12 месяцев,

от 20 до 50 тыс. жителей - до 30 месяцев,

менее 20 тыс. жителей - до 36 месяцев.

Овердрафт для работников бюджетных и сельскохозяйственных организаций :

свыше 50 тыс. жителей - до 12 месяцев,

от 20 до 50 тыс. жителей - до 30 месяцев,

менее 20 тыс. жителей - до 36 месяцев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с прошлой недели Беларусбанк начал выдавать кредит на возведение или реконструкцию жилья жителям малых городов Беларуси (с численностью жителей до 20 тыс. человек) по сниженной процентной ставке. По сравнению с кредитами для других категорий граждан, для них ставка будет на 3,9 процентных пункта ниже.

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