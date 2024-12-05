Пархамович назвал сроки решения вопроса выкупа арендного жилья белорусами. Кому приготовиться?

Опубликовано: 05.12.2024 11:34 , Обновлено: 05.12.2024

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал, что к концу 2025 года власти определят, кто из белорусов получит право на выкуп арендного жилья. По его словам, в первую очередь это затронет "востребованных специалистов" на селе и в деревнях, поскольку временным жильём там "кадры не закрепить".

Глава Минстройархитектуры сообщил, что в ведомстве уже рассмотрели некоторые вопросы “повышения привлекательности арендного жилья”. По мнению Руслана Пархамовича, на сегодняшний день люди “настороженно” относятся к получению таких квартир, поскольку их снимают с очереди на жильё. Кроме того, утверждает министр, в малых населённых пунктах с населением до 20 тысяч человек “временным арендным жильём кадры не закрепить”.

“В связи с этим рассматривается вопрос выкупа арендного жилья. Сейчас этого происходить не будет. Первоочередная задача — обеспечить необходимый фонд арендного жилья, чтобы его можно было предлагать востребованным специалистам. Но, думаю, уже к концу следующего года межведомственной рабочей группой будет выработано совместное предложение по условиям выкупа для них”, — подчеркнул Руслан Пархамович.

[info_b]В настоящее время, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1200428” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] 72 Жилищного кодекса Беларуси, продажа арендного жилья (равно как и жилых помещений социального пользования, жилья в общежитиях, а также специальных жилых помещений) и его отчуждение на безвозмездной основе запрещена. Однако в начале 2023 года Александр Лукашенко сделал исключение для одной категории населения — ими стали представители силовых ведомств.[/info_b]

К слову, в августе Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район на Могилёвщине рассказал о планах по строительству арендного жилья для одной категории белорусов. И это не силовики и военные.

Лукашенко рассказал, для кого из белорусов, кроме силовиков, будут строить арендное жилье

Также мы рассказывали, что в прошлом году Лукашенко на встрече с руководством Совета министров Беларуси затронул тему предоставления медикам права выкупать в собственность арендное жильё. Поручение проработать эту возможность он дал правительству ещё в 2022 году.

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