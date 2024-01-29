В Минтруда предложили переселить безработных белорусов. Куда и как это работает?

Опубликовано: 29.01.2024 12:25 , Обновлено: 29.01.2024

В Министерстве труда предложили безработным белорусам любопытный алгоритм трудоустройства - перебраться на новое место жительства в малые города или сельскую местность и получить не только гарантированное место работы, но и солидную материальную поддержку от государства.

Об алгоритме такого трудоустройства рассказала начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Алена Докукина. По её словам, ежегодно таким предложением службы занятости пользуются порядка 100 белорусских семей.

Переезжая на новое место жительства, бывшие безработные получают единовременную материальную помощь от государства в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения (с 1 февраля эта величина составит 406,74 рубля, то есть размер материальной помощи составит 2 847,18 рубля). При этом если в составе семьи переселенцев несколько безработных, при подписании трудового договора на новом рабочем месте семикратную величину БПМ выплатят каждому из них, пояснили в Управлении по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.

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Кроме того, по словам Докукиной, переселенцам возместят затраты на переезд - расходы на проезд и перевоз имущества и даже личные расходы (суточные) в пути на новое место жительства.

Дополнительное материальное поощрение предусмотрено для тех, кто из больших городов решится переехать в малые или средние города, города‑спутники или сельскую местность. Им в органах соцзащиты пообещали дополнительно выделить ещё две величины бюджета прожиточного минимума (то есть 813,48 рубля).

При этом от переселенцев требуется выполнить лишь одно обязательное условие — отработать как минимум 1 год на новом рабочем месте, а вот воспользоваться такой материальной поддержкой белорусы по закону могут только один раз - за этим следят госорганы, ведя специальную базу таких семей.

В Минтруда также рассказали, как воспользоваться этим предложениям безработным белорусам. Переехать на новое место жительства и работы можно в случае, если в общереспубликанском банке вакансий будет открыта официальная вакансия с предоставлением жилого помещения. Как пояснили в ведомстве, этот банк формируют и обновляют по данным, которые поступают из управлений по труду, занятости и социальной защите при районных и городских исполкомах. Кроме того, сведения о переселении дополнительно размещают на информационных стендах и периодически озвучивают в СМИ.

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