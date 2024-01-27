"Где такой завод?" - Блогер в ТикТоке рассказал о зарплате рабочего в 9 тыс руб в Беларуси. Тысячи подписчиков поделились своей. Что вышло?

Опубликовано: 27.01.2024 11:53 , Обновлено: 27.01.2024

Белорусский блогер в ТикТоке под ником "Парень из народа" поделился сообщением своей подписчицы, которая заявила что ее муж зарабатывает 8-9 тыс рублей на заводе, а при переработка и все 12 тыс. Видео набрало почти 200 тыс просмотров, а комментариев зрители оставили почти 3 тыс.

“Читаю комментарии, и вижу, что 8-9 тысяч человек получает на заводе в Беларуси. Где? Где такой завод? Скиньте, пожалуйста адрес. Люди, не я, ищут работу. А вы пишете на заводе 8-9 тыс рублей”, - попросил блогер под ником “Парень из народа”.

Он уточнил для зрителей из России и Украины, что такая сумма белорусских рублей составляет примерно 2700 долларов. “Понимаете? 2700 долларов зарабатывает человек на заводе в Беларуси, - рассказал мужчина, по интонации которого, становится ясно, что таким заявлениям он не очень доверяет. - стаж всего лишь 5 лет. Это немного”.

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Блогер пообещал бросить работу за границей и вернуться в Беларусь, если бы смог найти такую работу. “Зачем я ем тут какую-то херню, которой меня кормят тут”, - признался “Парень из народа”.

“Люди к вам из России поприезжают, вы только скажите адрес”, - [link href=“https://vm.tiktok.com/ZM6gWNoPb/” rel=“noopener” target=“_blank”] заверил [/link] свою подписчицу, похвалившуюся такой зарплатой мужа, блогер в ТикТоке.

Мужчина согласился, что в Беларуси есть специалисты, которые много зарабатывают. По его мнению, некоторые врачи могут. “Но это не завод, - поделился своим недоверием блогер. - Я, короче, в шоке. Потерялся в этом мире. Зачем люди становятся айтишниками? Зачем люди во вредных условиях работают? Там кто-то в шахтах лазит?”

Мужчина попросил подписчиков написать в комментариях, кто сколько зарабатывает и где в Беларуси. И тут началось. Как водится, зрители разделились на два лагеря.

Одни со скепсисом отнеслись к заявленной зарплате.

“Лепешек коровьих он получает.я водителем на городском автобусе в минске с переработками 3200 бел. рублей зарабатываю”, - рассказал один из подписчиков.

“Не бывает там таких зп сам работаю на заводе и знаю от силы 3000 но это работать надо за 3-их”, - возмутился один из зрителей.

“Полностью с вами согласен. На Белазе на сделке 1000$”, - написал некий подписчик под ником “гусь”.

“Муж, наверное, в элитном экскорте, а жене говорит, что ходит на завод в смену работать?”, - был и такой комментарий.

“Шахтеры столько не получают даже )”, - написала “Наташа”.

Были и те, кто назвал свою и своих родственников зарплату.

“Мой сын работает на заводе. З/П 1800 в две смены и плюс субботы. Где это можно заработать 8000-9000?”, - спросила Мария.

“Мой муж работает на заводе Могилевская обл. з/п 1200. Я работала там же до декрета 1300”, - призналась другая женщина.

“На заводе 2000- 3000 р в небольшом городе. это реально”, - заявил другой подписчик.

“Льнокомбинат 1200-1400”, - рассказал ещё один зритель.

“Попал по молодости на завод. деды получали на сделке 2к. работали по шесть дней в неделю. по 12 часов. Сейчас я работаю в канализации за 1100-1300”, - признался ещё один мужчина.

А были и такие, что принялись шутить по этому поводу.

“Работаю на почте получаю 19000-37000 рублей , если брать подработки то и 100000 выходит ?”, - написал о своих “космических” заработках ещё кто-то.

“Не работаю, доплачивают 10 000, чтобы никуда не устраивался”, - пошутил ещё один подписчик.

“Работаю на заводе 2 дня, зарплата 17200 бунов (BYN). Это по удаленке, а если посещать завод, 37000 выходит”, - сыронизировал другой подписчик.

Однако другие настаивали, что такое возможно. Может, и не в таких масштабах, но тоже большие зарплаты.

“Так может надо хорошо поискать. Кто хочет тот найдёт и в Беларуси, поверь ты мне”, - написал один из зрителей.

“Кстати только сегодня смотрел на большой склад Доброном от 2100 если не ошибаюсь до 5400 бел. руб. в Минске, - написал Дмитрий. - Но 8-9 тыс я не видел”.

“5000 рублей есть зп на руки на заводе, просто заводы есть частные. И ещё зп пошли вверх, так как некому работать”, - рассказал ещё один зритель.

“Можно у нас такие деньги зарабатывать!!! Но жить на работе придётся!!! Здоровья - Минус 2-3 норм, кто Работает!!”, - рассказал ещё один некий “Вася”.

[info_b]Все комментарии и само видео можно посмотреть [link href=“https://vm.tiktok.com/ZM6gWNoPb/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. Внимание! Там присутствует ненормативная лексика. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Национальный статистически комитет Беларуси (Белстат) озвучил данные по медианной зарплате в стране. Их публикуют всего два раза в год, и аналитики считают этот показатель более точным с точки зрения реального положения дел на рынке труда, чем показатель средней зарплаты, который Белстат озвучивает по итогам каждого месяца.

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