В Минтруда утвердили новый бюджет прожиточного минимума. Как с 1 февраля вырастут пенсии и пособия?
Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ), который будет действовать с 1 февраля по 30 апреля 2024 года. Соответственно, для белорусов поднимут все виды пенсий и все госпособия для семей, воспитывающих детей.
Согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты №1, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 26 января, с 1 февраля будут действовать следующие ставки бюджета прожиточного минимума:
- в среднем на душу населения - 406,74 рубля;
- трудоспособное население – 434,6 рубля;
- пенсионеры – 298,43 рубля;
- дети в возрасте до трех лет – 260,39 рубля;
- дети в возрасте от 3 до 6 лет – 349,09 рубля;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет – 406,03 рубля.
Таким образом, БПМ в среднем на душу населения подняли на 10,6%, соразмерно вырастут и доплаты к пенсиям, социальные пенсии инвалидам и детям-инвалидам, а также все виды трудовых пенсий:
- по возрасту,
- за выслугу лет,
- по инвалидности,
- по случаю потери кормильца.
По предварительной оценке Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 года составит 811 рублей , то есть вырастет по сравнению с январем 2024 года на 75 рублей , а по сравнению с февралем 2023 года - на 140 рублей (на 21%).
“Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии”, - подчеркнули в ведомстве.
Там также озвучили точные суммы госпособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Их размер также увеличится с 1 февраля на 10,6%.
Какие размеры детских пособий в Беларуси установили с 1 февраля 2024 года?
В частности, единовременное пособие, которое государство выплачивает семьям при рождении ребёнка, теперь составит:
- на первого ребенка – 4067,40 рубля (+389,5 рубля);
- на второго и последующих детей – 5694,36 рубля (+545,3 рубля).
Другие детские пособия, которые зависят от БПМ, с 1 февраля будут следующими:
- единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности - 406,74 рубля,
- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет - 203,37 рубля,
- ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида – 284,72 рубля,
- ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на других детей, кроме ребенка-инвалида – 203,37 рубля,
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 406,74 рубля.
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 488,09 рубля;
- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ - 284,72 рубля.
В Минтруда обратили внимание на то, что если в семье воспитываются двое и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, семье будут выплачивать два пособия: на ребенка до 3 лет (40% СЗП) и ребенка (детей) от 3 до 18 лет (50% БПМ). Таким образом, суммарный размер пособий такой семье составит 1031,77 рубля .
Ранее, как сообщил Телеграф, в Министерстве труда и соцзащиты озвучили точные суммы государственных пособий, которые по закону полагаются семьям, воспитывающим детей. С 1 февраля 2024 года они подрастут на 11,3%.
Плюс 11,3%. В Минтруда назвали суммы детских пособий в Беларуси с 1 февраля