В Минтруда пообещали белорусам 14,9 тыс. рублей за первого ребенка. Сколько за второго и больше?

Опубликовано: 04.11.2024 13:33 , Обновлено: 04.11.2024

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко пообещала белорусским семьям 14,9 тыс. рублей за рождение первого ребенка в 2025 году. Также она рассказала о сумме за второго и последующего ребенка.

“На выплату пособий предусмотрено 6 млрд белорусских рублей, при этом более половины (3,2 млрд) пойдет на выплату семейных пособий. Из них 1,9 - это пособие семьям, воспитывающим детей до трех лет”, - перечислила Павлюченко в эфире программы телеканала “Первый информационный”.

[info_b]Так, на выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом I группы и не только в законопроекте “О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год” заложено 5,957 млрд рублей.[/info_b]

По словам главы Минтруда, 5,2 тыс. рублей разово должны получить женщины, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. “И плюс еще будет ежемесячное пособие порядка 815 рублей, которое планируется с учетом повышения в среднем в 2025 году”, - добавила министр, говоря о сумме за первого ребенка.

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Итого, считаем: 815*12=9780. А 9780+5200 - это 14 980 рублей. Если же в семье родится второй и последующий ребенок, то единовременная выплата, по информации Павлюченко, составит около 8,2 тыс. рублей. “Ежемесячное пособие на ребят составит 1,2 тыс. рублей”, - сказала она.

Подсчитаем сумму для этих семей: 1200*12=14 400. А 14 400 + 8200 - это 22 600 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Минтруда своим постановлением № 84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счет этого доплаты к пенсиям и госпособиям, в том числе для семей.

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