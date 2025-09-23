В Минтруда объяснили рост количества работающих пенсионеров в Беларуси. Каждый пятый

Опубликовано: 23.09.2025 19:45 , Обновлено: 23.09.2025

Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко сообщила, что в Беларуси в 2025 году выросло количество работающих пенсионеров на 15 тыс человек.

По ее словам, в Республике каждый пятый пенсионер ходит на работу. А это порядка 472 000 человек, или почти 20% от общего количества.

Марина Артеменко утверждает, что рост стал следствием президентского указа, “которым были сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам”.

[inf] Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября 2024 года подписал указ № 402 “О социальной поддержке”. С 1 января 2025 года работающие пенсионеры получают 100% своей пенсии и 100% своего заработка.

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Также чиновница объяснила увеличение работающих пенсионеров желанием нанимателей, которые “достаточно заинтересованы в специалистах старшего возраста, видя в них ценный кадровый ресурс”.

Напомним, что в апреле 2024 года на совещании по развитию промышленности Александр Лукашенко предложил решить проблему, возвратив на работу часть пенсионеров.

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Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с коллективом предприятия «Минскжелезобетон» заявила, что дальнейшее повышение пенсионного возраста в Беларуси не планируется. Также она ответила, на чём сосредоточатся власти вместо этого.

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