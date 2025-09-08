Зампред Мингорисполкома рассказала, что планируют власти Беларуси вместо повышения пенсионного возраста

Опубликовано: 08.09.2025 10:03 , Обновлено: 08.09.2025

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с коллективом предприятия «Минскжелезобетон» заявила, что дальнейшее повышение пенсионного возраста в Беларуси не планируется. Также она ответила, на чём сосредоточатся власти вместо этого.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста, Лазаревич заявила, что это «не самоцель». «Не планируется», — ответила она. По словам первого зампреда, сейчас у властей стоят другие задачи — «взрастить рабочую смену, улучшить демографическую ситуацию».

Сейчас в Беларуси мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Также во время встречи прозвучали ответы на некоторые другие вопросы, передало агентство «Минск-Новости».

О строительстве второй АЭС

Чиновница прокомментировала перспективы строительства в стране второй атомной электростанции. Она сообщила, что целесообразность этого проекта изучается, и уточнила, что ответ «скорее да, чем нет».

О крупных стройках в Минске

Надежда Лазаревич перечислила ряд крупных объектов, которые будут возводиться в столице в ближайшее время.

Среди них — новые площадки для технопарка, две школы, Национальный исторический музей, а также продолжение строительства третьей линии метрополитена и жилого комплекса «Северный Берег». Кроме того, в планах расширение производственной базы авиационного завода № 407 и реконструкция исторических зданий.

О будущем завода «АТЛАНТ»

Затронули на встрече и судьбу минского завода «АТЛАНТ». По словам первого зампреда, для предприятия разрабатывается план оздоровления. По её данным, сейчас там идёт модернизация, строятся две новые линии, а также расширяется линейка продукции — планируется выпуск холодильников-ларей и морозильников для хранения крови.

«Нельзя замыкаться на монопродукте — это актуально для всех предприятий», — заявила Лазаревич.

Почему холодильники шумят? На «АТЛАНТе» объяснили, что забывают делать белорусы при установке