Что делать, если на работе белорусам выдают б/у-шные средства защиты? В Минтруда рассказали, могут ли отказаться

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Опубликовано: 28.06.2023 10:50 , Обновлено: 28.06.2023

В организациях иногда выдают работникам б/у-шные средства защиты, а те отказываются их брать. В Минтруда Беларуси пояснили, кто прав.

В ведомстве рассказали, что работник не имеет права отказаться от получения б/у-шных средств индивидуальной защиты, но при условии, что до этого наниматель постирал их, подверг химчистке, дезинфекции и при необходимости ремонту.

В Минтруда пояснили, почему в Беларуси не хватает работников

Период использования средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, определяется в зависимости от процента их износа (об этом делается соответствующая запись в личной карточке работника).

[info_b]Если работник игнорирует применение выданных ему средств индивидуальной защиты, то это является нарушением требований по охране труда и такого работника могут привлечь к административной ответственности.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»:

В Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»