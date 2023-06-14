В Минтруда рассказали, когда сократят испытательный срок белорусам при поступлении на работу

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Опубликовано: 14.06.2023 13:10 , Обновлено: 14.06.2023

При поступлении на работу наниматель может устанавливать для работника испытательный срок. В Министерстве труда Беларуси пояснили, в каких случаях этот период может быть сокращен.

При приеме на работу наниматель может устанавливать предварительное испытание, продолжительность которого определяется в трудовом договоре.

[info_b]По общему правилу, срок испытания не может превышать трех месяцев.[/info_b]

В срок предварительного испытания не засчитываются:

период временной нетрудоспособности работника;

нахождение работника в социальном отпуске;

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

В вышеперечисленных ситуациях, этот период исключается из срока предварительного испытания, пояснилив Минтруда и соцзащиты.

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