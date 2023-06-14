В Минтруда рассказали, когда сократят испытательный срок белорусам при поступлении на работу
При поступлении на работу наниматель может устанавливать для работника испытательный срок. В Министерстве труда Беларуси пояснили, в каких случаях этот период может быть сокращен.
При приеме на работу наниматель может устанавливать предварительное испытание, продолжительность которого определяется в трудовом договоре.
[info_b]По общему правилу, срок испытания не может превышать трех месяцев.[/info_b]
В срок предварительного испытания не засчитываются:
- период временной нетрудоспособности работника;
- нахождение работника в социальном отпуске;
- другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
В вышеперечисленных ситуациях, этот период исключается из срока предварительного испытания, пояснилив Минтруда и соцзащиты.
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В Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»