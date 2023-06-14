Могут ли белорусов отправлять на курсы повышения квалификации во время отпуска? Объяснили в Минтруда

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Опубликовано: 14.06.2023 15:31 , Обновлено: 14.06.2023

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, имеет ли право работодатель направить своего сотрудника на повышение квалификации во время его трудового отпуска.

В ведомстве напомнили, что отпуск дается для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья (об этом говорится в ст.153 Трудового кодекса). Поэтому наниматель не имеет права отправлять работника на обучение во время отпуска.

Если такая необходимость есть, то чтобы не нарушить закон, наниматель может направить работника на курсы, только отозвав с его согласия из отпуска. При этом неиспользованная часть отпуска (по договоренности между работником и нанимателем) должна быть представлена в течение текущего года или ее присоединяют к отпуску за следующий год или компенсирует деньгами.

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Не допускается отзыв из отпуска работников:

моложе 18 лет;

имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

за особый характер работы.

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