В «Минскэнерго» отчитались, сколько сэкономили на уличном освещении в феврале

Опубликовано: 05.03.2026 08:12 , Обновлено: 05.03.2026

В РУП "Минскэнерго" отчитались, сколько удалось сэкономить в одной только Минской области на уличном освещении в феврале, после того, как глава государства распорядился включать свет на улицах по вечерам позже обычного - не раньше 20:00.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Минского облисполкома Сергей Крупенько отчитался на днях, что в феврале этого года во всех населенных пунктах региона, в том числе, в сельской местности, отрегулировали уличное освещение. Как следствие, только за 15 дней февраля области, по словам чиновника, удалось сэкономить порядка 84 тыс. кВтч электроэнергии на освещении сельских улиц.

Крупенько также отчитался о полном переходе на энергосберегающие технологии в отдельных районах. В качестве примера он привёл Дзержинский район, где количество освещенных улиц, в том числе в агрогородках, достигло 96,5%, что выше среднего показателя по области. Он на Минщине чуть превышает 93%.

На данный момент в Минской области, согласно официальным данным, работает более 220 тыс. светоточек, управлять дистанционно, на чём в начале года настаивал глава государства, можно 118 тыс. из них. Кроме того, за 2025 год в Минской области в системе уличного освещения были обновлены 50 тыс. светодиодных светильников, которые считаются более экономичными с точки зрения энергопотребления.

“При этом можно констатировать факт, что энергопотребление за январь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилось на 4%, несмотря на увеличение количества работающих светоточек и работу фонарей в ночные периоды на наиболее опасных участках дорог в целях повышения безопасности граждан”, - отметил Крупенько.

Напомним, в начале февраля Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект, чтобы тот выключал фонари в 7:00 и автоматических включал их не раньше 20:00.

Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00

В Администрации Президента заявили, что даже выключая уличные фонари на 10-15 минут раньше привычного, на уровне государства удаётся сэкономить сумму, на которую можно построить новые значимые для экономики всей страны объекты или же, к примеру, закрыть затраты на повышение пенсий.

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Поручение Президента было оперативно выполнено и в Минске и Минском районе, действительно, стали позже включать уличное освещение по вечерам. Утром же фонари, наоборот, стали выключать раньше обычного, из-за чего город в утренний и вечерний час пик погружался во тьму, что не могло остаться незамеченным местными жителями. Соцсети заполонили видеоролики, демонстрирующими новую реальность белорусской столицы, а сами минчане озвучили свои пожелания по уличному освещению и даже назвали точное время, когда его можно отключать полностью.

В Минске стали позже включать освещение. Жители назвали время, когда можно совсем отключать