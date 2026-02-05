В Минске стали позже включать освещение. Жители назвали время, когда можно совсем отключать

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Опубликовано: 05.02.2026 09:00 , Обновлено: 05.02.2026

В Минске выполнили поручение главы государства и стали позже включать уличное освещение по вечерам. Утром же фонари, наоборот, стали выключать раньше обычного, из-за чего город в утренний и вечерний час пик погружается во тьму, что не могло остаться незамеченным местными жителями. Соцсети заполонили видеоролики, демонстрирующими новую реальность белорусской столицы, а сами минчане озвучили свои пожелания по уличному освещению и даже назвали точное время, когда его можно отключать полностью.

Минчане не могли не заметить, что графики включения и выключения уличного освещения на этой неделе скорректировали. Точное время, когда выключат фонари, городские власти пока не озвучивали. Президент Александр Лукашенко предлагал выключать их в 7:00 и включать не раньше 20:00. Судя по комментариям пользователей соцсетей, примерного такого графика теперь и придерживаются в Минске. И не только там: аналогичную картину обрисовали и жители городов Минской области, таких как Солигорск и Молодечно.









Понравились нововведения властей далеко не всем. Автомобилистам теперь приходится чаще включать дальний свет даже в городе, особенно на пешеходных переходах, чтобы в потёмках не пропустить появление человека на “зебре”. Пешеходам приходится порой подсвечивать себе путь фонариком или мобильным телефоном.

Особые опасения выказали родители школьников, особенно тех, кто учится во вторую смену. У многих из них занятия заканчиваются около 18:00, то есть ещё до включения фонарей. Теперь этим детям приходится добираться до дома в густых сумерках и отпускать их одних некоторые родители побаиваются. Впрочем, по словам самих родителей, освещение у школ оставили - как минимум эту территорию нововведения не затронули. Но за её пределами, во дворах жилых домов, как выразилась одна из мам - “просто фильм ужасов”.

“Свет горел только возле школ, в 18:00 выходит вторая смена 3-и и 6-е классы. Если нести фонарики и идти гуськом по ледяным калдобинам - можно и телефон уронить, и руки отморозить, в холод пальцами двигают. +именно в это время очень много взрослых людей возвращаются домой с работы. Вы представляете, насколько увеличится разгул преступности в темноте???” - озвучила свои опасения одна из мам в Threads.

Лучше экономить ночью?

Между тем, некоторые минчане предложили свой вариант экономии на уличном освещении. Вместо того, чтобы смещать график его включения/выключения, один из пользователей Threads предложил выключать фонари глубокой ночью, когда ни машин на дорогах, ни людей на улицах в таком большом количестве, как в утренний и вечерний час пик нет.

“В 2 ночи можно уже и выключить фонари (но они горят). А вот в 6 вечера, когда трафик огромный, свет нужен”, - выдвинул своё предложение мужчина и продемонстрировал наглядно ярко освещённый участок города с абсолютно пустыми улицами.









В комментариях к его посту кто-то предложил вернуться к старой забытой практике и после 2-3 часов ночи выключать лишь половину фонарей - через один, как это, действительно, делали когда-то.

Ещё одним предложением, которое часто звучит в комментариях к постам о погрузившемся во тьму Минске, было активнее внедрять в систему уличного освещения автоматику - чтобы фонари сами включались и выключались того, когда к ним приближается человек или авто.

Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00

Примут ли к сведению рационализаторские предложения минчан городские власти, пока неясно. Накануне в Министерстве энергетики Беларуси провели совещание по следам недавнего распоряжения Президента.

В ведомстве заявили, что будут менять подходы к установке режимов работы уличного освещения в населённых пунктах и ориентироваться при этом будут, с одной стороны, на «эффективное использование электроэнергии как стратегического ресурса», а с другой — на «безусловное обеспечение безопасности и комфорта граждан».

В Минэнерго посовещались, когда включать и выключать освещение на улицах