Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00

Опубликовано: 03.02.2026 15:29 , Обновлено: 03.02.2026

Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект, чтобы тот выключал фонари в 7:00 и автоматических включал их не раньше 20:00.

По мнению Президента, сейчас уличное освещение в белорусских городах и посёлках отключается слишком поздно, а включается слишком рано. В качестве примера политик привёл Минскую область, которая, по его словам, уже в 18:00 “вся светится”, что глава государства расценил как признак бесхозяйственности.

“И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, всё сияет. Минская область и туда дальше - всё горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет - все фонари горят”, - посетовал Лукашенко, потребовав изменить привычную систему.

Замечание чиновников о том, что некоторые фотоэлементы, отвечающие за автоматическое включение и выключение освещения просто “некорректно работают”, Президент назвал “полной чепухой”, передало госагентство БЕЛТА.

“Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте - 4-5 часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы”, - раскритиковал чиновников глава государства.

Когда должны включать уличные фонари в Беларуси?

Отметим, что по общим правилам уличное освещение в Беларуси включается автоматически с наступлением сумерек. Как правило, автоматика срабатывает постепенно - за час до заката, а выключают фонари примерно через час после рассвета, ведь именно сумерки считаются самым опасным периодом суток с точки зрения дорожной безопасности. Об этом регулярно напоминают в белорусской Госавтоинспекции.

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При этом график включения и выключения уличного освещения, как правило, не привязано в определённому часу, а изменяется в зависимости от сезона и, следовательно, продолжительности светового дня.

Что касается освещения белорусских городов и посёлков в целом, существуют определённые нормативы, строго прописанные в отдельном техническим кодексе и постановлении Совмина, в котором закреплены государственные социальные стандарты по обслуживанию населения.

Согласно им, как ранее объясняли порталу sb.by специалисты филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго», в той же Минской области удельный вес освещенных улиц в крупных населенных пунктах должен составлять не менее 80%, тогда как для малых деревень и посёлков допустимо всего два уличных фонаря — на въезде и выезде.