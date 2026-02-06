Лукашенко предложил минчанам 10 минут «потерпеть» ради повышения пенсий

Опубликовано: 06.02.2026 16:15 , Обновлено: 06.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля на совещания с руководством Совета министров, на котором присутствовал и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, предложил жителям белорусской столицы "потерпеть" 10 минут ради повышения пенсий.

Речь об изменении режима уличного освещения в белорусских городах, которого потребовал сам глава государства в целях экономии и которое не осталось незамеченным белорусами. В Администрации Президента заявили, что даже выключая уличные фонари на 10-15 минут раньше привычного, на уровне государства удаётся сэкономить сумму, на которую можно построить новые значимые для экономики всей страны объекты или же, к примеру, закрыть затраты на повышение пенсий.

Горожанам же, которые уже успели высказать в соцсетях своё недовольство такими корректировками энергетиков и коммунальщиков, Лукашенко предложил “потерпеть”.

“Кухарев на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше - боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10-15 минут по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить. Но самое главное: с 1 февраля - повышение пенсий. Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию, это практически это повышение. Десять минут потерпеть”, - высказался Президент.

Говоря конкретно о Минске, Лукашенко обратил внимание, что здесь достаточно и дополнительных источников освещения - от зданий, жилых домов, витрин магазинов и прочее. Чиновникам же Президент приказал ещё раз проанализировать графики и “дополнительно наладить” систему уличного освещения - “с учетом постоянно меняющейся продолжительности светового дня”.

В АП подчеркнули, что это “особенно касается “просвещенного” Минска, где более всего “навобмацак” ходили"", как заметил на совещании с Совмином Президент.

В качестве альтернативы, глава государства предложил сделать акцент на использовании фотореле, которое даст большую точность и, как полагают власти, большую экономию.

Саму тему уличного освещения, которая на этой неделе стала одной из главных тем в белорусских соцсетях, Лукашенко назвал “информационно-психологической спецоперацией” (ИПСО) против Беларуси из-за границы.

“Думаю, ну откуда ж тема взялась? ИПСО “беглых”. Это же они оттуда закинули. Из космоса. И с Украиной сравнили. Да куда нас, “тоталитарное” государство, с “демократической” Украиной сравнивать?!”- процитировала заявление Лукашенко его Администрация.

При этом Президент подчеркнул, что если бы ему пришлось выбирать между тремя молочно-товарными комплексами или годовым повышением пенсий белорусам на 10%, он бы “согласился на этих 10-15 минут”.

Напомним, в Минске на этой неделе выполнили поручение главы государства и стали позже включать уличное освещение по вечерам. Утром же фонари, наоборот, стали выключать раньше обычного, из-за чего город в утренний и вечерний час пик погружается во тьму, что не могло остаться незамеченным местными жителями. Соцсети заполонили видеоролики, демонстрирующими новую реальность белорусской столицы, а сами минчане озвучили свои пожелания по уличному освещению и даже назвали точное время, когда его можно отключать полностью.

В Минске стали позже включать освещение. Жители назвали время, когда можно совсем отключать