В Минске выставили на продажу легендарный рынок. Сколько просят?

Опубликовано: 30.10.2024 08:57 , Обновлено: 30.10.2024

На сайте "Белторги"(ЗАО "Белреализация) появился не самый обычный лот. Там выставили на продажу универсальный рынок «Малиновка» "в количестве 1 шт", в состав которого входит и всем известная "Автомалиновка".

Это тот самый рынок где когда-то продавалась едва ли не половина все машин в столице. В лоте указано, что на территории рынка в Минском районе в 700 метров от МКАД находятся 102 объекта недвижимости, инженерные коммуникации.

При этом площадь рынка составляет более 32 га (из них на праве постоянного пользования - 25,1354 га, а на праве аренды – 7,1346 га).

Что касается цены, то она указана в размере 0,00 руб. Однако есть номер телефон, по которому, по всей видимости, можно будет попробовать договориться о реальных и более дорогих условиях продажи.

Кстати, в Минске выставили на продажу дурной легендарный объект - универсам “Центральный” на проспекте Независимости, 23. Причем это не впервые. В 2018 году его тоже продавали, но тогда цена была выше — $9,8 млн.

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Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Можейково Лидского района в третий раз выставили на продажу ликёро-водочный завод.

Изначально за комплекс зданий хотели выручить ни много ни мало — 20,3 миллионов рублей. Однако в сентябре этого года цену и вовсе подняли до 30 миллионов, но желающих не нашлось. В октябре необычный лот выставили на торги в третий раз.

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А в посёлке Желудок Гродненской области, снова попал на аукцион дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских. В сентябре Щучинский райисполком, которому он принадлежит, уже пытался продать известную усадьбу, однако желающих не нашлось. К слову, пару лет назад комплексом владели россияне, однако впоследствии их лишили такого права, т.к. те не провели реконструкцию.

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