Подешевел на $3 млн. В Минске выставили на продажу один из самых культовых универсамов

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Опубликовано: 24.10.2024 15:15 , Обновлено: 24.10.2024

В Минске выставили на продажу универсам "Центральный" на проспекте Независимости, 23. Причем это не впервые. В 2018 году его тоже продавали, но тогда цена была выше - $9,8 млн.

Сейчас “Центральный” предложили купить за $6,741 млн (стоимость одного квадратного метра - $2400). Это четыре этажа площадью 2813 м², в том числе цокольный на 1050 м², второй, на котором, напомним, в 2021 году открыли супермаркет “Евроопт”, размером 1045 м². А на третьем расположены служебные помещения в 246 “квадратов”.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

При этом, судя по всему, продажа не касается кафетерия на первом этаже универсама (но на этом уровне продают производственные цеха супермаркета). Также покупателю пообещали земельный участок в 0,3094 га с правом временного пользования.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

“Уникальное месторасположение с максимально активными пешеходными и транспортными потоками: пересечение двух линий метро”, - сказано в описании к продаже универсама. Год постройки здания - 1971.

Фото: Realt.by

Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Можейково Лидского района в третий раз выставили на продажу ликеро-водочный завод. Изначально за комплекс зданий хотели выручить ни много ни мало — 20,3 млн рублей. Однако в сентябре этого года цену и вовсе подняли до 30 млн, но желающих не нашлось. В октябре необычный лот выставили на торги в третий раз.

Под Лидой в третий раз выставили на торги ликёро-водочный завод. За сколько хотят продать?