На Гродненщине выставили на аукцион дворец, где 24 года назад сняли первый белорусский фильм ужасов. Сколько просят?

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Опубликовано: 10.10.2024 10:53 , Обновлено: 10.10.2024

Дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, который находится в посёлке Желудок Гродненской области, снова попал на аукцион. В сентябре Щучинский райисполком, которому он принадлежит, уже пытался продать известную усадьбу, однако желающих не нашлось. К слову, пару лет назад комплексом владели россияне, однако впоследствии их лишили такого права, т.к. те не провели реконструкцию.

В этот раз на торги попали сразу несколько построек на общей площади участка в 10 гектаров: бытовое и караульное помещения, несколько складов, столовая, а также административно-лабораторный корпус. Интересно, что в описании лота на сайте электронной торговой площадки указана дата — 1991 год, однако комплекс построили больше века назад, в 1907 году.

[info_b]В 2010 году на территории дворца сняли первый белорусский художественный фильм ужасов “Масакра”. Действие картины разворачивается в 60-е годы XIX века, а за основу взята новелла «Локис» Проспера Мериме, которая рассказывает о медведе-оборотне. Кроме того, фильм основан на старобелорусских легендах. [/info_b]

Усадьбу князей Святополк-Четвертинских уже пытались пристроить в сентябре этого года за 600 тысяч белорусских рублей. Однако комплекс зданий с общей площадью около 4 тысяч квадратных метров так и не нашёл нового хозяина. На этот раз Щучинский райисполком решил снизить цену вдвое — до 304 тысяч рублей. Заявки принимаются до 25 октября, а датой проведения аукциона выбрано 29 октября.

[info_b]Дворцово-парковый комплекс в Желудке построил в 1907 году Людвиг Святополк-Четвертинский по проекту итальянского архитектора Владислава Маркони. Он включал усадьбу, флигель, кузницу, хозяйственные постройки и парк, которые в некоторой степени сохранились до наших дней. Сейчас дворец является одной из самых ярких достопримечательностей Беларуси. [/info_b]

































Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Партизановка Слонимского района Гродненской области выставили на аукцион жилой дом, стартовая цена которого — 40 белорусских рублей. За последние несколько лет такие лоты не новость, однако этот случай уникален тем, что в доме есть центральное отопление, водопровод, электричество, газ и канализация. И это — за одну базовую.

Цена — 40 рублей. На Гродненщине выставили на продажу кирпичный дом с отоплением, водопроводом и канализацией