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На Гродненщине выставили на аукцион дворец, где 24 года назад сняли первый белорусский фильм ужасов. Сколько просят?

На Гродненщине выставили на аукцион дворец, где 24 года назад сняли первый белорусский фильм ужасов. Сколько просят?
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Дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, который находится в посёлке Желудок Гродненской области, снова попал на аукцион. В сентябре Щучинский райисполком, которому он принадлежит, уже пытался продать известную усадьбу, однако желающих не нашлось. К слову, пару лет назад комплексом владели россияне, однако впоследствии их лишили такого права, т.к. те не провели реконструкцию.

В этот раз на торги попали сразу несколько построек на общей площади участка в 10 гектаров: бытовое и караульное помещения, несколько складов, столовая, а также административно-лабораторный корпус. Интересно, что в описании лота на сайте электронной торговой площадки указана дата — 1991 год, однако комплекс построили больше века назад, в 1907 году.

[info_b]В 2010 году на территории дворца сняли первый белорусский художественный фильм ужасов “Масакра”. Действие картины разворачивается в 60-е годы XIX века, а за основу взята новелла «Локис» Проспера Мериме, которая рассказывает о медведе-оборотне. Кроме того, фильм основан на старобелорусских легендах. [/info_b]

Усадьбу князей Святополк-Четвертинских уже пытались пристроить в сентябре этого года за 600 тысяч белорусских рублей. Однако комплекс зданий с общей площадью около 4 тысяч квадратных метров так и не нашёл нового хозяина. На этот раз Щучинский райисполком решил снизить цену вдвое — до 304 тысяч рублей. Заявки принимаются до 25 октября, а датой проведения аукциона выбрано 29 октября.

[info_b]Дворцово-парковый комплекс в Желудке построил в 1907 году Людвиг Святополк-Четвертинский по проекту итальянского архитектора Владислава Маркони. Он включал усадьбу, флигель, кузницу, хозяйственные постройки и парк, которые в некоторой степени сохранились до наших дней. Сейчас дворец является одной из самых ярких достопримечательностей Беларуси. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Партизановка Слонимского района Гродненской области выставили на аукцион жилой дом, стартовая цена которого — 40 белорусских рублей. За последние несколько лет такие лоты не новость, однако этот случай уникален тем, что в доме есть центральное отопление, водопровод, электричество, газ и канализация. И это — за одну базовую.

Цена — 40 рублей. На Гродненщине выставили на продажу кирпичный дом с отоплением, водопроводом и канализацией

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