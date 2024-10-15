Под Лидой в третий раз выставили на торги ликёро-водочный завод. За сколько хотят продать?

📷 Фото

Опубликовано: 15.10.2024 14:22 , Обновлено: 15.10.2024

В агрогородке Можейково Лидского района в третий раз выставили на продажу ликёро-водочный завод. Изначально за комплекс зданий хотели выручить ни много ни мало — 20,3 миллионов рублей. Однако в сентябре этого года цену и вовсе подняли до 30 миллионов, но желающих не нашлось. В октябре необычный лот выставили на торги в третий раз.

На сайте электронной торговой площадки государственного предприятия «БелЮрОбеспечение» значится, что на сей раз стартовая цена алкогольного производства составляет 24 миллиона белорусских рублей. Объект представляет собой производственный цех, спиртохранилище, склад готовой продукции и другие помещения общей площадью 2681,4 кв. м.

Интересно, что завод пытались продать три раза. Сперва он появился на площадке “БУТБ-Имущество”, а время спустя — на торгах “БелЮрОбеспечения”, где его разместили и сейчас. Комплекс зданий довольно новый, но находится в залоге по ипотеке “Белагропромбанка”. Торги запланированы на 17 октября в Гродно.













































Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Лещенка Гродненской области выставили на продажу большой ликёро-водочный завод. Его строили десять лет, начиная с 1992 года, но так и не достроили. Однажды заводские корпуса даже хотели снести, но на это не нашлось средств. Сейчас объявили продажу за одну базовую, это 40 рублей.

Под Новогрудком выставили на продажу завод за 40 BYN вместо $169 тыс.