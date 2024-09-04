В Минске на рынке начали продавать коническую капусту по 2,5 рубля. Чем удивит кроме формы и цвета?

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Опубликовано: 04.09.2024 14:20 , Обновлено: 04.09.2024

На Комаровском рынке в Минске начали продавать необычную капусту по 2,5 рубля за килограмм. От обычно белокочанной она отличается не только цветом, но и формой кочана. Узнали, чем может удивить гурманов фильдская остроголовая помимо нетривиального внешнего вида.

Конусообразные капустные кочаны броского свекольного цвета показали авторы “народного аккаунта” Комаровского рынка в TikTok. По видео понятно, что речь идёт о краснокочанной разновидности фильдской остроголовой капусты, которая также известна под названием шпицколь.

Примечательно, что ещё в начале лета на Комаровке заметили белокочанный шпицколь. Несмотря на начало сезона, тогда за килограмм просили более скромную сумму в 1,5 рубля .

В чём особенность острокочанной капусты шпицколь?

Что красно-, что белокочанный шпицколь от своего традиционного собрата отличается не только формой. Сами кочаны шпицколя не такие плотные, как у обычной капусты, а более рыхлые, а листья имеют более нежную структуру.

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По словам продавцов с Комаровского рынка, шпицколь, который там также называют “сахарным сердцем”, является чем-то средним между салатными видами капусты и обычной белокочанной капустой. Его также рекомендуют использовать для приготовления голубцов - из-за удобной формы кочан легко разбирать на отдельные листики до самой кочерыжки, а центральная прожилка листа у шпицколя более нежная, чем у обычной капусты.

Кулинары также ценят шпицколь за достаточно хрустящую текстуру и сочность листочков и считают этот вид идеальным для квашения и засолки, а также для цельного запекания овоща.

В свою очередь для огородников шпицколь также является ценным экземпляром. Этот вид относится к числу скороспелых - её урожай начинают собирать ещё в июне, что и объясняет столь раннее его появление на прилавках Комаровки. Впрочем, многие фермеры специально высаживают шпицколь позним летом, например, в июле, чтобы собрать второй урожай этой нежной капусты уже осенью.

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