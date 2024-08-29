Помидоры, баклажаны и капуста - по 1 руб. за кг. Узнали, где белорусам выгодно закупиться овощами

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Опубликовано: 29.08.2024 12:11 , Обновлено: 29.08.2024

Сезон массовых заготовок помидоров у дачников близится к завершению, однако многие белорусы начали заниматься этим только сейчас, когда цены на сезонные овощи начали снижаться. Далеко не у всех есть дачи и приусадебные участки, а у некоторых их счастливых владельцев урожай не задался. Посмотрели, по чём сейчас белорусы могут купить помидоры, огурцы, перцы, корнеплоды, а также фрукты.

В то время, как сети магазинов и городские рынки стремятся удержать цены на сезонные помидоры в пределах хотя бы 3-6 рублей, в некоторых местах оптовой закупки цены обрушили во много раз.

Так, на прилавках оптового рынка “новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском можно увидеть огромное разнообразие помидоров разных сортов. Цена на них стартует от 1 рубля , но в среднем по рынку держится на уровне от 1, 20 до 2 рублей. Жёлтые томаты-пальчики - по 1, 50, красные - 2 рубля, малиновые помидоры - по 3 рубля, жёлтые томаты-сливки - по 5 рублей.

Видеообзором цен на сезонные овощи в Таборах за 28 августа поделился популярный в TikTok блогер с ником andrestyle7.

Какие овощи можно ещё дёшево купить в “Таборах”?

Капуста, баклажаны - 1 рубль за килограмм;

Огурцы - 3 рубля;

Кукуруза в початках - от 1 рубля за килограмм;

Очень широко представлен ассортимент перцев:

Болгарский перец красный - 1,20 руб;

Портеко - от 1,40 руб;

Жёлтый перец - 2,20;

Острый перец - 4 рубля.

Также в Таборах можно выгодно закупиться овощами на зиму. Снизились цены на многие корнеплоды. В частности, картофель сортов “Королева Анна” и “Винета” сожно купить за 0, 80 рублей.

Свёклу продают по цене от 0,80 рублей за килограмм, морковь - от 0,75 рублей за кило. Ломанную морковь, которую, например, можно натереть и хранить в заморозке, можно и вовсе купить за 0,50 копеек.

Цены на чеснок варьируются от 8 до 9 рублей. Луком можно закупиться по цене 1,20 рубля за кило, красным луком - по цене 1,50.

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Зелень (салат, петрушка, укроп) были замечены по единой цене в 10 рублей. Здесь же можно приобрести пряные травы для консервации — за большой пучок продавцы просят всего 4 рубля.

На заморские фрукты, однако, цены снизились не так существенно.

Различные сорта винограда можно приобрести по цене от 6,50 до 7,50 рублей. Нектарины по цене от 4 до 6 рублей, персики - от 6 рублей. Ящик с 15 манго можно купить за 50 рублей, ящик свежего инжира за 40 рублей.

Сливы - от 4 рублей;

Абрикосы - 4,50 рублей;

Мандарины - 6,50 руб;

Лимоны - 4,80 руб;

Дыни - от 2,7 рублей;

Чернослив - 3,50;

Груша - 5,80 руб;

Груша “Конференция” - 1,70 руб.

А что на “Комаровке”?

Фото: Instagram komarovka.by

Согласно информации доступной из блога главного столичного рынка в Instagram, цены на помидоры и огурцы не претерпели таких больших изменений. Однако там также можно выгодно закупиться некоторыми видами овощей. Так, на 28 августа там были замечены:

помидоры красные - по 3 рубля за килограмм;

жёлтые помидоры - 5 рублей за кило;

огурцы - 5 рублей за кило;

кабачки - за 1,50.

Острый перец и чеснок можно купить поштучно по цене 2 рубля и 1,50 соответственно.

Ранее Telegraf.news писал о том, за сколько можно купить сезонные овощи на оптово-розничной базе овощей и фруктов торгового комплекса Expobel по Минском.