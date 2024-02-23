В Минобразования пообещали разобраться с дефицитом медиков в Беларуси. Когда «укомплектуют» регионы?

Опубликовано: 23.02.2024 09:02 , Обновлено: 23.02.2024

Министр здравоохранения Александр Ходжаев 22 февраля на открытии новой поликлиники в Орше рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему нехватки медицинских кадров и когда врачами "укомплектуют" регионы.

Данную проблему глава ведомства назвал “комплексным вопросом”, который нужно решать, по его словам, “проведя глубокий анализ ситуации”. С этой целью Министерство, в частности, пообещало увеличить набор студентов медицинских вузов и профильных ссузов.

“Уже в этом году набор планируется больше, чем в прошлом”, - процитировала Ходжаева пресс-служба его ведомства.

При этом основной упор, по словам министра, будет сделан на целевое обучение, после которого выпускнику будут предоставлять рабочее место в том районе, куда он планировал приехать по своему направлению, однако пообещал “не ограничивать передвижение врачей” внутри самой Беларуси.

“Конечно, мы не можем ограничить передвижение врачей в рамках страны - есть объективные обстоятельства, по которым они могут это делать”, - отметил при этом Ходжаев.

Министр пообещал “достаточно быстро” решать возникающие у регионов вопросы, связанные с “качеством укомплектованности” конкретных медицинских учреждений.

“В краткосрочной перспективе мы должны решить вопрос по формату укомплектованности кадров”, - заявил он.

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Ранее Телеграф сообщил, что Ходжае, возглавивший Минздрав в конце января этого года, уже распорядился “уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике”, чтобы сократить очереди, и уравнять цены на платные услуги в государственном и частном секторе.

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Между тем, в конце января 2024 года правительство Беларуси решило отказаться от финансирования из республиканского или местного бюджета государственных больниц и поликлиник, которые не прошли повторную медицинскую аккредитацию на соответствие базовым критериям.

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