Совмин решил отказаться от финансирования некоторых государственных больниц и поликлиник

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Опубликовано: 31.01.2024 09:24 , Обновлено: 31.01.2024

Правительство Беларуси решило отказаться от финансирования из республиканского или местного бюджета государственных больниц и поликлиник, которые не прошли повторную медицинскую аккредитацию на соответствие базовым критериям. Такое решение закреплено в постановлении Совета министров №60 от 25 января 2024 года.

Документ за подписью премьер-министра Головченко опубликовали на Национальном интернет-портале 31 января, а в законную силу он вступит со 2 февраля 2024 года.

Как следует из текста постановления, речь идёт о государственных организация здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения, местным исполнительным и распорядительным органам. Сейчас в перечне государственных организаций, которые обязаны проходить медицинскую аккредитацию, 464 учреждения по всей стране. Если они не пройдут повторную аккредитацию, выделять средства из республиканского или местного бюджета им прекратят в следующем финансовому году. В постановлении оговорено, о каких именно финансируемых государством расходах идёт речь:

текущих расходах ( за исключением коммунальных услуг ) на оказание видов медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, на которые отсутствует свидетельство о соответствии организации здравоохранения базовым критериям медицинской аккредитации.

Кроме того, правительство утвердило новые положения о порядке проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения. Новая редакция также изложена в постановлении Совмина.

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