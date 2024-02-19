«Должны быть равны» - Глава Минздрава объяснил, как решили «приблизить» цены в государственных и частных клиниках

Опубликовано: 19.02.2024 07:49 , Обновлено: 19.02.2024

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев 18 февраля озвучил одну из ключевых задач, над которой сейчас работает ведомство - уравнивание цен на платные услуги в государственных и частных клиниках. Он также прокомментировал разницу в ценах на белорусские лекарства и их импортные аналоги.

Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, Ходжаев пообещал “держать на контроле доступность и качество платных медицинских услуг” и решить “проблему в разбежке цены по всем компонентам оказываемой помощи: начиная от стоматологии и заканчивая УЗИ и другими манипуляциями”. В качестве примера такой существенной разбежки глава ведомства привёл стоимость врачебных консультаций.

“Цена консультации специалистов в организациях здравоохранения может начинаться от 15 рублей, но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей,” - рассказал Ходжаев, отметив при этом, что зачастую речь идёт “абсолютно о той же услуге”, который оказывает тот же врач, который “не получив дополнительных знаний, просто перешёл в частную систему”.

По его словам, в структуре ценообразования стоимость этой услуги с точки зрения профессионализма врача “никак не будет отличаться”, поэтому ведомство нацелено на уравнивание цен в государственном и частном секторе.

“Мы должны быть равны перед законом и в условиях, в которых мы работаем. Тогда и цены будут близки друг к другу, и социальная нагрузка и ответственность частных партнеров будут чуть другими”, - подчеркнул Ходжаев.

Комментируя разбежку в ценах на белорусские и импортные лекарства, глава Минздрава признал, что сейчас стоимость белорусского препарата может быть дешевле импортного в 1,5-6 раз. Он отметил, что уже сейчас на белорусском рынке доля местных производителей упакованных таблеток и разливных лекарственных форм превышает 70%.

“В учреждениях здравоохранения 90% используются белорусские лекарства”, - рассказал Ходжаев, подчеркнув, что ведомство “работает над тем, чтобы этот ассортимент становился еще больше”.

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты спрогнозировали некоторое снижение цен на импортные лекарства, однако, связано это не с действиями белорусского Минздрава, а с новым законом “Об обращении лекарственных средств”, принятым в России. Новый документ позволил фармацевтическим компаниям быстрее проходить процедуру госрегистрации новых лекарственных препаратов, а поскольку между Москвой и Минском действуют договоренности о взаимном признании регистрации лекарственных средств, решение российского правительства может повлиять и на фармацевтический рынок Беларуси.

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Кроме того, в самой Беларуси Минздрав взял на себя обязательства закупать за счет средств госбюджета препараты, не включенные в Республиканский формуляр лекарственных средств для пациентов с 83 заболеваниями, для которых лекарства из реестра оказались неэффективными.

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