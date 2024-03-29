В Минюсте рассказали, когда у белорусов могут взыскать 70% зарплаты
В Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что законом страны определены случаи, когда плательщикам алиментов может остаться только 30% от зарплаты. Остальное заберут на алименты детям.
Так в ведомстве ответили на вопрос, можно ли может ли размер алиментов быть ниже 25% заработка и может ли максимальный размер удержаний достигать 70% дохода?
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В Минюсте уточнили, что наниматели должны только на основании письменного заявления лица, уплачивающего алименты, или исполнительного листа ежемесячно удерживать из его заработной платы суммы установленных размеров с учетом ограничений, предусмотренных законодательными актами.
В ведомстве уточнили, что алименты на несовершеннолетних детей выплачиваются или согласно законодательству, или согласно брачному договору, или согласно соглашению об уплате алиментов.
Согласно закону, выплаты должны быть такими:
- На одного ребенка - 25%,
- на двух детей - 33%,
- на трех и более детей - 50% заработка.
Но тут есть нюанс, алименты не должны быть меньше, чем определенная доля от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 февраля 2024 года; 349,09 руб. для детей до 6 лет и 406,03 руб. для детей от 6 до 18 лет):
- Не менее 50% на одного ребенка,
- 75% - на двух детей,
- 100% - на трех и более детей.
В таком случае алименты могут быть выше, чем указанные выше доли от зарплаты. Но при этом плательщику полагается в месяц не менее 30% от зарплаты (ч. 2 ст. 107 Закона N 459-З).
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