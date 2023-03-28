Почему наниматель не может забрать у белоруса «лишнюю» зарплату? Рассказали в Минтруда

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Опубликовано: 28.03.2023 15:53 , Обновлено: 28.03.2023

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда рассказали, что наниматель не имеет права удерживать у белоруса излишне выплаченную заработную плату (за одним исключением).

Так, это прописано в Трудовом кодексе. В статье 107 сказано, что «заработная плата, излишне выплаченная работнику нанимателем, в том числе при неправильном применении закона, не может быть с него взыскана». Есть только единственное исключение — счетная ошибка.

[info_b] Счетная ошибка , согласно разъяснению Высшего хозяйственного суда от 03.11.2009 N02-43/2409, это техническая ошибка , т.е. описка, опечатка, пропуск или повторный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, неточное округление. Она связана с неточностями вследствие технических неполадок (сбоев) при ведении бухгалтерского учёта и (или) составлении бухгалтерской отчетности. [/info_b]

В других случаях удерживать излишне выплаченную заплату нельзя. Как подчеркнули в Минтруда, «работник не допустил никаких виновных действий, приводящих к получению заработной платы в большем размере».

Когда наниматель может удержать часть зарплаты?

Согласно Трудовому кодексу (ст.107), есть случаи, когда работодатель имеет право удержать какую-то сумму из заработной платы.

для возвращения аванса, выданного в счет заработной платы;

для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на служебную командировку или перевод в другую местность, на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания и размер удержания;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил трудовой отпуск, за неотработанные дни отпуска (в отдельных случаях);

при возмещении ущерба, причиненного по вине работника нанимателю, в размере до трех его среднемесячных заработков.

Кроме того, согласно законодательству, наниматель может удерживать взносы в ФСЗН.

В свою очередь Налоговый кодекс позволяет нанимателю удерживать и перечислять:

подоходный налог;

ущерб, причиненный работником нанимателю, в размере не превышающем 3х среднемесячных зарплат;

алименты.

А Закон «Об исполнительном производстве» обязывает нанимателя переводить часть зарплаты в счет погашения долга по требованию судебного исполнителя.

Сколько можно удержать из зарплаты?

Как прописано в ст.108 Трудового кодекса: