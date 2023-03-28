Почему наниматель не может забрать у белоруса «лишнюю» зарплату? Рассказали в Минтруда
В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда рассказали, что наниматель не имеет права удерживать у белоруса излишне выплаченную заработную плату (за одним исключением).
Так, это прописано в Трудовом кодексе. В статье 107 сказано, что «заработная плата, излишне выплаченная работнику нанимателем, в том числе при неправильном применении закона, не может быть с него взыскана». Есть только единственное исключение — счетная ошибка.
[info_b] Счетная ошибка , согласно разъяснению Высшего хозяйственного суда от 03.11.2009 N02-43/2409, это техническая ошибка , т.е. описка, опечатка, пропуск или повторный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, неточное округление. Она связана с неточностями вследствие технических неполадок (сбоев) при ведении бухгалтерского учёта и (или) составлении бухгалтерской отчетности. [/info_b]
В других случаях удерживать излишне выплаченную заплату нельзя. Как подчеркнули в Минтруда, «работник не допустил никаких виновных действий, приводящих к получению заработной платы в большем размере».
Когда наниматель может удержать часть зарплаты?
Согласно Трудовому кодексу (ст.107), есть случаи, когда работодатель имеет право удержать какую-то сумму из заработной платы.
- для возвращения аванса, выданного в счет заработной платы;
- для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на служебную командировку или перевод в другую местность, на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания и размер удержания;
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил трудовой отпуск, за неотработанные дни отпуска (в отдельных случаях);
- при возмещении ущерба, причиненного по вине работника нанимателю, в размере до трех его среднемесячных заработков.
Кроме того, согласно законодательству, наниматель может удерживать взносы в ФСЗН.
В свою очередь Налоговый кодекс позволяет нанимателю удерживать и перечислять:
- подоходный налог;
- ущерб, причиненный работником нанимателю, в размере не превышающем 3х среднемесячных зарплат;
- алименты.
А Закон «Об исполнительном производстве» обязывает нанимателя переводить часть зарплаты в счет погашения долга по требованию судебного исполнителя.
Сколько можно удержать из зарплаты?
Как прописано в ст.108 Трудового кодекса:
- до 20% — во всех случаях;
- до 50% — в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве;
- до 70% — если удерживаются алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью.