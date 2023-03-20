Взорвать БелАЭС «практически невозможно» — Трифонов

Опубликовано: 20.03.2023 09:27 , Обновлено: 20.03.2023

Главный научный сотрудник Объединенного института энергетических и ядерных проблем – Сосны НАН Александр Трифонов заявил, что взорвать Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) «практически невозможно».

Он объяснил это тем, что так спроектирована станция. И привел пример:

«Был раньше такой центр реактивности, который возникал с повышением температуры. И сейчас так сформирована зона, что с ростом температуры, коэффициент реактивности, который показывает размножение нейтронов, он уменьшается».

Трифонов заявил, что «это фактически заглушает атомный реактор».

Как ранее писал Телеграф, в министерстве энергетики Беларуси сообщили, что БелАЭС помогла сэкономить 400 млн долларов на закупку газа за 2 года и 3 месяца с момента торжественного запуска. В ведомстве подсчитали, что за время с момента старта БелАЭС выработала 12,5 млрд кВтч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа. Эту сумму в Минэнерго и назвали “экономическим эффектом” от работы атомной станции в Островце.

В Минэнерго назвали «эффект» от БелАЭС за 2 года и 3 месяца работы — 400 млн долларов