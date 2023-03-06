В Минэнерго назвали "эффект" от БелАЭС за 2 года и 3 месяца работы - 400 млн долларов

Опубликовано: 06.03.2023 21:55 , Обновлено: 07.03.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что БелАЭС помогла сэкономить 400 млн долларов на закупку газа за 2 года и 3 месяца с момента торжественного запуска. В ведомстве подсчитали, что за время с момента старта БелАЭС выработала 12,5 млрд кВтч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа. Эту сумму в Минэнерго и назвали "экономическим эффектом" от работы атомной станции в Островце.

Таким образом, условная экономия на газе благодаря работе БелАЭС составила около 177 млн долларов в год или 1,3 млрд кубометров газа (Беларусь примерно потребляет 19 млрд кубов газа в год).

Ранее в Минэнерго заявляли, что строительство БелАЭС (2 реакторов) должно снизить потребление Беларусью газа на 5 млрд м³ в год.

Общую стоимость строительства БелАЭС в России оценивали приблизительно в 9 млрд долларов: 6 млрд на строительство энергоблоков и 3 млрд на создание инфраструктуры.

Александр Лукашенко заявлял о планах потратить 10 млрд долларов, но потом сообщил об урезании до 7 млрд долларов за счёт экономии. Он же сообщил, что стоимость ядерного топлива для БелАЭС составляет около $150 млн, которое надо загружать раз в 5-6 лет. На сайте БелАЭС указана сумма, потраченная на ее строительство, в размере 10 млрд долларов. Сколько в год уходит средств на обслуживание БелАЭС и выплаты по российским кредитам публично не сообщалось.

Напомним, что 1-й блок БелАЭС торжественно открыли 7 ноября 2020 года. После этого первый блок периодически останавливали из-за срабатывания автоматики, а также, по заявлениям представителей БелАЭС и Минэнерго, на плановые ремонтные и профилактические работы.

В последний раз это случилось в 2022 году 25 апреля. В Минэнерго тогда обещали возобновить работу через 80 дней. Однако первый рекатор не вырабатывал электричество 198 дней (т.е. 6,5 месяца). Запуск БелАЭС после затянувшейся профилактики состоялся 9 ноября 2022 года. На тот момент в СМИ подсчитали, что с тех пор, как БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года, 48% времени она не работала (367 дней).

По данным на март 2023, БелАЭС работает без объявленных ремонтов или остановок с ноября 2022 года.