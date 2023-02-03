В Минэнерго РФ озвучили цену газа для Беларуси на 2023 год

Опубликовано: 03.02.2023 10:37 , Обновлено: 03.02.2023

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов 3 февраля рассказал, по какой цене РФ поставляет газ для Беларуси в 2023 году.

По его словам агентству ТАСС, цена согласована «на уровне прошлого года», но с расчетом в российских рублях.

Напомним, в 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров. А с апреля оплата происходила в российских рублях. При этом неизвестно, по какому курсу была конвертирована цена.

В конце 2022 года Александр Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным заявил, что «зафиксировал выгодную цену» на газ.

А премьер-министр Беларуси Роман Головченко позже добавил, что «для белорусов, для жителей и промышленности все будет стабильно и комфортно». Также он сообщил, что цена на газ для Беларуси была зафиксирована на три года.

Ранее Лукашенкозаявлял, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия:

«Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене».