Беларусь и Россия не договорились по цене на газ на 2023 год

Опубликовано: 09.12.2022 15:12 , Обновлено: 09.12.2022

Александр Лукашенко 9 декабря заявил в Бишкеке, что Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ в 2023 году. И главное, что требуют власти Беларуси - одинаковые цены.

“Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся [по цене на газ], - выказал он уверенность.

Он заявил, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия. “Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене”, - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, он планирует в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным “проблему по энергоносителям”.

Ранее Телеграф сообщил, что Минэнерго со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича ещё в ноябре сообщало, что Беларусь и Россия разрабатывают правила объедниния рынков энергоносителей. Там заявили, что вопросы не простые, и ещё не решены.

На 2022 год Россия обещала поставлять газ в Беларусь по цене 128 долларов за тысячу кубометров. Потом страны перешли на расчеты в российских рублях. Чиновники не раскрыли точные цифры, почем Беларусь закупает в России газ.