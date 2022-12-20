Лукашенко договорился с Путиным о «выгодной» цене на газ на 2023 год

Опубликовано: 20.12.2022 08:08 , Обновлено: 20.12.2022

Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров 19 декабря в Минске заявили, что согласовали все вопросы в сфере энергетики, в том числе по газу.

«Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы», — объявил президент России.

При этом подробности рассказать отказался.

Не стал в них вдаваться и Александр Лукашенко. Он лишь добавил, что «зафиксировал» с Путиным «выгодную цену» на газ. И анонсировал, что этим вопросом скоро должны заняться правительства стран.

[info_b]В 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров. А с апреля оплата происходит в российских рублях.[/info_b]

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия.

А накануне переговоров белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, что Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ в 2023 году. Он назвал вопрос «чувствительным». По его словам, на встречах, среди прочего, «учитывают внешние факторы».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: «если абстрагироваться от того, что газовый вопрос стоит на повестке дня, то Беларусь уже сейчас и не первый год имеет абсолютно льготные условия».