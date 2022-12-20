Головченко пообещал белорусам «стабильную и комфортную» цену на газ

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Опубликовано: 20.12.2022 10:47 , Обновлено: 20.12.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным ответил на вопрос журналистов, что будет с ценами на газ в 2023 году.

«Для белорусов, для жителей и промышленности все будет стабильно и комфортно», — сказал он с улыбкой.

По его словам, «никакого значения» договоренность с Россией по газу «для населения не имеет». Он считает, что нужно «уходить от выпячивания этого вопроса».

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Обновлено По словам Головченко, цена будет зафиксирована на три года.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров 19 декабря в Минске заявили, что согласовали все вопросы в сфере энергетики, в том числе по газу.

Лукашенко назвал цену на газ в 2023 году «фиксированной и выгодной», однако конкретные цифры называть не стал.

Отметим, что в 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров.