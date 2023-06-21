Президент Литвы потребовал признать БелАЭС "проблемой" всего ЕС
Гитанас Науседа, президент Литвы, 20 июня заявил, что лично добился того, чтобы страны ЕС признали работу Белорусской АЭС проблемой всего Европейского союза.
Выступая в Сейме, глава государства поднял вопрос работы Белорусской атомной электростанции. Он призвал правительство не забывать о том, что оно обещало бороться «с небезопасной электростанцией», построенной рядом с Литвой, сообщила delfi.lt.
«Правительство пришло к власти с обещаниями добиться остановки Белорусской электростанции. И хотя сделать этого пока не удалось, сдаваться нельзя», - сказал президент.
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Гитанас рассказал, что лично добился того, чтобы Белорусская АЭС была признана проблемой всего Евросоюза, что и отражено в выводах Европейского совета. «Пора представить конкретные предложения по мерам борьбы с Островецкой угрозой. Мы не можем больше ждать. Не менее важно, чтобы Европейский союз уменьшал свою зависимость от российских ядерных технологий», - сказал он.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС:
«Информация является ложной» — В Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС