Президент Литвы потребовал признать БелАЭС "проблемой" всего ЕС

Опубликовано: 21.06.2023 10:29 , Обновлено: 21.06.2023

Гитанас Науседа, президент Литвы, 20 июня заявил, что лично добился того, чтобы страны ЕС признали работу Белорусской АЭС проблемой всего Европейского союза.

Выступая в Сейме, глава государства поднял вопрос работы Белорусской атомной электростанции. Он призвал правительство не забывать о том, что оно обещало бороться «с небезопасной электростанцией», построенной рядом с Литвой, сообщила delfi.lt.

«Правительство пришло к власти с обещаниями добиться остановки Белорусской электростанции. И хотя сделать этого пока не удалось, сдаваться нельзя», - сказал президент.

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Гитанас рассказал, что лично добился того, чтобы Белорусская АЭС была признана проблемой всего Евросоюза, что и отражено в выводах Европейского совета. «Пора представить конкретные предложения по мерам борьбы с Островецкой угрозой. Мы не можем больше ждать. Не менее важно, чтобы Европейский союз уменьшал свою зависимость от российских ядерных технологий», - сказал он.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС:

«Информация является ложной» — В Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС