В Минэкономики сказали, какая реальная зарплата будет у белорусов к концу 2022 года

Опубликовано: 18.10.2022 07:17 , Обновлено: 17.10.2022

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

“Мы наблюдаем изменение тенденции: уже в августе реальная заработная плата начала восстанавливаться”, - рассказал чиновник.

Дмитрий Ярошевич напомнил, что “при расчете реальной зарплаты берется два фактора - номинальная зарплата и инфляция”. По его словам, с начала года по август включительно номинальная зарплата “выросла более чем на 13%”. Также замминистра экономики утверждает, что в Беларуси заметили “тренд на снижение инфляции”.

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“Это позволит выйти по итогам года на уровень реальных зарплат порядка 100%”, - сделал вывод Дмитрий Ярошевич.

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал данные по зарплатам в Беларуси за август 2022 года. Согласно им, номинальная начисленная средняя зарплата по стране выросла за месяц на 21 рубль. А падение реальной (с учётом инфляции) замедлилось до 4% за год (в июле было минус 5,9%).

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Напомним, что в Белстате 17 октября сообщили, что и реальные доходы жителей Республики в августе упали, но на 3,6%.

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