Средняя зарплата в Беларуси в августе выросла, реальная упала. А что с получками медиков и учителей?

📊 Анализ

Опубликовано: 26.09.2022 18:19 , Обновлено: 03.10.2022

Белстат опубликовал данные по зарплатам в Беларуси за август 2022 года. Согласно им, номинальная начисленная средняя зарплата по стране выросла за месяц на 21 рубль. Однако падение реальной (с учётом инфляции) замедлилось до 4% за год (в июле было минус 5,9%).

В рублях средняя начисленная зарплата по Беларуси составила 1665,5 рублей (в июле была 1644 руб).

Что с зарплатами медиков и учителей?

Мы традиционно следим за средними зарплатами учителей и врачей.

В образовании средняя начисленная зарплата за последний месяц лета составила 1070 рублей. Таким образом получки учителей продолжили падать. Ведь в июле этого года средняя зарплата в образовании составляла 1131,2 рубля. А в июне ещё больше - 1251,3 BYN. Реальная зарплата, естественно, тоже стала меньше - по сравнению с августом прошлого года на 3,7%.

У медиков начисленная средняя зарплата в августе была на уровне 1 332,9 рубля. Что меньше, чем в июле, когда работникам здравоохранения начислили в среднем 1429,8 рубля. Это даже меньше, чем в было в июне до июльского повышения, разрекламированного главой Минздрава Пиневичем, когда средняя начисленная зарплата работников здравоохранения была 1374,1 рубля.

Новость Телеграф

Реальная же зарплата медикоа по сравнению с августом 2021 года снизилась на 9%.

[info_b]Подробнее посмотреть, как изменились за август 2022 года средние начисленные и реальные зарплаты в разных сферах экономики Беларуси можно [link href=“https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/stoimost-rabochey-sily/operativnye-dannye/o-nachislennoy-sredney-zarabotnoy-plate-rabotnikov/o-nachislennoy-sredney-zarabotnoy-plate-rabotnikov-respubliki-belarus-v-aug-2022-g/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link] , скачав отчёт с сайта Белстата.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве труда и социальной защиты пообещали, что в ноябре у работников бюджетной сферы зарплата вырастет в среднем на 12 рублей.

Новость Телеграф